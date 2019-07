Cerca di rubare un escavatore da un cantiere edile in pieno giorno: arrestato 38enne

Tenta di rubare un escavatore in un cantiere edile di via Palatino. E lo fa in pieno giorno. Per questo motivo è stato arrestato un 38enne italiano di origini bosniache.

L'uomo è stato arrestato dagli agenti della volante Romana Bis della polizia attorno alle 16.30

Aveva telefonato il proprietario del cantiere, avvertito da una notifica di allarme. L'uomo ha visto tre persone nel cantiere: con delle casacche catarifrangenti da operai stavano provando a carica il macchinario su un furgone Fiat Doblò.

I tre sono fuggiti. Ma uno di loro è stato beccato poco lontano, sulla circonvallazione. In tasca aveva le chiavi del Doblò. Ora è accusato di furto aggravato in concorso.