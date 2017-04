Tentano di fare esplodere la cassa continua di un supermarket col gas

Fallito assalto ad un supermarket di Milano. E' successo all'una di notte di lunedì 10 aprile in zona Inganni-Giambellino: alcune persone, rimaste ignote, hanno tentato di far saltare in aria attraverso l’utilizzo del gas la cassa continua del supermercato.

Il doppio allarme (intrusione e gas) è arrivato alla centrale operativa dei vigilantes di Sicuritalia: in breve le guardie giurate sono giunte sul posto insieme alle forze dell'ordine. Le immagini di sorveglianza hanno confermato il fallito tentativo di furto. La polizia scientifica ha poi effettuato i rilievi del caso, accertando l'utilizzo del gas per fare saltare in aria la cassa.