Uomo picchia la moglie davanti alle figlie; furto all'Esselunga: due arresti

Un uomo di Cesate, 46enne, è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica. E' accusato di maltrattamenti in famiglia. Aveva picchiato la moglie davanti alle figlie minori. La donna, stanca delle botte e dei soprusi, aveva chiesto l'intervento dei militari che, giunti sul posto, hanno bloccato il responsabile, che è già stato sottoposto al giudizio direttissimo.

Secondo arresto nel pomeriggio di lunedì: stavolta in manette è finita una donna romena di 25 anni, con pregiudizi di giustizia, residente a Romano di Lombardia (Bergamo). Poco prima la 25enne aveva rubato cosmetici all'Esselunga di Garbagnate Milanese per un valore di circa 100 euro. Fermata all'antitaccheggio per un controllo, è stata poi arrestata dai carabinieri per rapina impropria. Anche per lei il rito direttissimo.