Furto all'Esselunga: rubano birre e cosmetici, arrestate tre donne

Sono entrate all'Esselunga di via Morgantini, in zona San Siro, poco dopo le cinque di pomeriggio di martedì 21 gennaio, e girando tra gli scaffali hanno scelto "con cura" i prodotti: diverse lattine di birra, vari cosmetici ma anche non pochi generi alimentari di prima necessità. Ma non hanno riposto i prodotti in un normale carrello della spesa, bensì nelle loro capienti borse.

Protagoniste tre donne, cittadine romene, che avevano deciso di colpire il supermercato. Il nascondiglio non è stato però sufficiente: gli addetti alla vigilanza del supermercato le hanno notate e bloccate, chiamando le forze dell'ordine al numero di emergenza 112. Sul posto si è precipitata una volante del commissariato Bonola della polizia. Gli agenti hanno preso in consegna le ladre e le hanno perquisite.

Merce per 220 euro

La merce che stavano rubando valeva circa 220 euro ed è stata restituita all'Esselunga. Per loro invece si sono aperte le porte della camera di sicurezza in questura.