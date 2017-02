Prese per il collo una cassiera per qualche snack. Evade dai domiciliari, 17enne al Beccaria

Era ai domiciliari ma si è allontanato dalla sua abitazione senza motivo. I carabinieri lo hanno sorpreso e arrestato. Il protagonista è un ragazzo di 17 anni, T.A., residente a Garlasco nel Pavese, che ora è finito al Beccaria su ordine del tribunale per i minorenni di Milano.

Il giovanissimo, il 6 novembre 2016, aveva rubato alcuni snack da un espositore in un bar di Rho. La cassiera se n'era accorta e aveva tentato di impedire il furto, per tutta risposta il 17enne l'aveva presa violentemente per il collo e si era dileguato. I carabinieri lo avevano però rintracciato poco lontano dal bar e lo avevano fermato. Il tribunale dei minorenni aveva disposto, per lui, gli arresti domiciliari.

Questo fino al 13 febbraio quando il giovane si è, appunto, allontanato da casa. Risultato, è finito dietro le sbarre.