Entra in farmacia e ruba busta con la pensione di una 90enne: arrestato

Ha rubato una busta con l'ammontare della pensione di una novantenne all'interno di una farmacia, ma è stato arrestato e la refurtiva recuperata.

E' successo nel pomeriggio del 5 aprile nella farmacia comunale di via Padova, angolo via Clitumno. Il responsabile del furto è un colombiano irregolare di 24 anni, senza fissa dimora in Italia. Il giovane è entrato con un complice nella farmacia. I due malviventi hanno "puntato" una donna di 69 anni che era in compagnia dell'anziana madre. L'aveva accompagnata in farmacia per farle misurare la pressione.

Mentre il complice distraeva le due donne, il 24enne "prelevava" dalla borsa della 69enne una busta piena di soldi: per l'esattezza 1.160 euro, somma che corrisponde alla pensione della novantenne, appena ritirata ad uno sportello bancario di piazzale Loreto.

Uno dei farmacisti si è però accorto del furto e ha inseguito, fuori dal negozio, il colombiano. Una pattuglia di poliziotti in moto, che perlustrava via Padova, ha visto l'inseguimento e ha fermato il 24enne, recuperando la refurtiva e arrestando il malvivente. Del complice nessuna traccia.