Presa la "ladra del foglietto": fermata da due agenti fuori servizio dopo il furto in centro

Aveva lasciato sul tavolino un biglietto per chiedere aiuto per sé e per la sua famiglia. Poi, come da copione, aveva fatto sparire il bottino. Purtroppo per lei, però, a osservarla c'erano due poliziotti fuori servizio, che l'hanno bloccata.

Una ragazza di diciannove anni, una giovane romena mamma di un bimbo di meno di un anno, è stata arrestata domenica pomeriggio in via Dante - pieno centro città - con l'accusa di furto.

Nel mirino della 19enne, stando a quanto riferito dalla Questura, era finito un turista francese di quarantasei anni, che verso le 16 era seduto fuori da un bar. La ragazza si è avvicinata, ha messo sul tavolino un foglietto per chiedere qualche moneta e si è allontanata. Dopo qualche istante la ladra è tornata e prendendo il pezzetto di carta ha portato via anche il cellulare della vittima.

A fermarla ci hanno pensato i due poliziotti, che avevano "riconosciuto" i suoi movimenti e hanno continuato a tenerla di vista. La 19enne è finita in carcere a San Vittore.