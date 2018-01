Ladro in giacca e cravatta ruba il portafogli a un passeggero sul Frecciarossa: arrestato

Indossava un completo elegante e aveva un biglietto dell'alta velocità in mano. È stato fermato e arrestato dagli agenti della polfer mentre stava derubando un uomo sul Frecciarossa Milano-Trieste. È successo nella giornata di martedì 23 gennaio alla Stazione Centrale di Milano; nei guai un uomo di 55 anni pregiudicato e residente in provincia di Messina, come riportato in una nota diramata dalla Questura.

Nonostante il suo aspetto distinto gli agenti in borghese della polizia ferroviaria lo avevano notato mentre si aggirava con fare sospetto lungo il binario 9 della Centrale. Osservava i bagagli dei viaggiatori, ma i poliziotti non si sono lasciati ingannare dall'aspetto e, nascosti tra la folla, hanno deciso di seguirlo.

Pochi minuti dopo il 55enne è salito sul Frecciarossa Milano-Trieste; notando il giubbotto di un viaggiatore sull'appendiabiti ha fatto finta di appendere il proprio accanto: con una mossa repentina ha infilato la mano nelle tasche della giacca della vittima iniziando a rovistare. Un attimo dopo si è trovato addosso gli agenti della polfer che lo hanno arrestato.