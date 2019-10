Rubano un furgone ma durante la fuga si fermano per depredarne un altro: arrestati

Hanno rubato un furgone a Monza, in viale Libertà, poi sono saliti a bordo del mezzo, un Iveco, e si sono diretti a Cinisello Balsamo dove hanno colpito ancora. Qui, a sorprenderli e ad arrestarli, hanno trovato i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

I ladri - tre uomini di 51, 28 e 26 anni, tutti cittadini italiani - sono finiti in manette per furto aggravato in concorso nella notte di sabato.

Il furto a Monza e la fuga

Tutto è iniziato a Monza, in viale Libertà, dove la banda ha puntato un furgone modello Iveco. A bordo del mezzo poi i tre si sono allontanati in direzione di Cinisello Balsamo. Grazie a una segnalazione giunta alla centrale operativa i carabinieri sono riusciti ad avere numero di targa e modello del mezzo, identificando il veicolo poco dopo.

L'arresto a Cinisello Balsamo

La banda è stata fermata a Cinisello Balsamo in via Petrarca dove i tre sono stati sorpresi a bordo del mezzo rubato pronti a colpire ancora. Sono stati bloccati mentre stavano rubando un secondo furgone di cui avevano già smontato le centraline. Forse a bordo dell'Iveco rubato a Monza la banda aveva fatto tappa nel comune milanese per terminare il furto già avviato in precedenza.