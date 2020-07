Tentano di rubare un furgone della Hertz: ladri fermati mentre smontano la centralina

Fatale fu la centralina. Due uomini - un 30enne e un 43enne, entrambi italiani - sono stati arrestati domenica sera dalla polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso per aver cercato di rubare un furgone di Hertz, nota società di noleggio.

La richiesta d'intervento alle Volanti è arrivata alle 22, quando un addetto di un istituto di vigilanza privata ha segnalato al 112 di aver appena ricevuto l'allarme da un mezzo dell'azienda, che in quel momento era parcheggiato in via Monte Generoso.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato i due "al lavoro" all'interno dell'abitacolo. I ladri, stando a quanto riferito dalla Questura, avevano appena finito di smontare la centralina del mezzo - proprio da lì era partito l'allarme -, che poi con ogni probabilità avrebbero sostituito per portare via il furgoncino. A rovinare i loro piani, però, ci hanno pensato i poliziotti, che li hanno arrestati.