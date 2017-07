Ruba gasolio in zona industriale, camionisti lo massacrano di botte

Ha tentato di rubare gasolio da un'autocisterna parcheggiata in una zona industriale, nottetempo, ma è stato sorpreso da due camionisti che lo massacrano di botte. Poi arrivano i carabinieri a "salvarlo", separando i contendenti e consentendo il ricorvero in ospedale per il malvivente.

E' successo a Cornaredo la sera del 21 luglio. Il ladro è un 41enne di Bareggio con diversi precedenti specifici. In altri termini è "specialista" dei furti di gasolio. L'uomo si è recato nella zona industriale dove usano sostare gli autotrasportatori, vicino all'A4 Milano-Torino, e ha individuato una cisterna agganciata a un Tir.

Vi si è avvicinato e ha iniziato a rubare il gasolio riempendo due grosse taniche. Ma il camionista (un moldavo) era a bordo del mezzo e si è accorto di tutto. Così è sceso e, insieme ad un collega austriaco, ha iniziato a tirare calci e pugni al 41enne.

Questi ad un certo punto è riuscito a scappare, ma ormai molto malconcio non ha fatto molta strada ed è stato nuovamente raggiunto dai due autotrasportatori, che hanno ripreso a picchiarlo selvaggiamente.

Un'auto dei carabinieri di pattuglia in zona è stata "provvidenziale" per il 41enne: i militari, accortisi del pestaggio, hanno immediatamente diviso i contendenti e identificato i due autotrasportatori. Il ladro è stato portato dal personale sanitario all'ospedale San Carlo con prognosi riservata perché presentava un polmone perforato.