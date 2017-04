Svuotano un trattore di gasolio in un parcheggio: arrestati

Stavano rubando gasolio da un trattore stradale in sosta, sabato 1 aprile, ma sono stati sorpresi dai carabinieri dopo la segnalazione di un passante. I militari hanno bloccato le vie d'uscita del parcheggio di via Fiume a Vittuone, dove i ladri stavano "operando", riuscendo quindi a bloccarli mentre si davano alla fuga, uno a piedi e l'altro dentro un'utilitaria dove - al posto di guida - una donna aspettava i complici, pronta a mettere in moto.

Il terzetto è stato arrestato. Si tratta di un 22enne, un 25enne e una 33enne moldavi, solo il primo incensurato. Rispondono di furto aggravato in concorso.

I ladri avevano forzato i serbatoi del mezzo e avevano già rifornito sia l'utilitaria sia un'altra auto parcheggiata lì vicino, della quale avevano le chiavi. Quando sono stati sorpresi stavano riempiendo un'ulteriore tanica di gasolio, "di scorta".