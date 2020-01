Ruba i gioielli di una giornalista milanese: badante 57enne denunciata dai carabinieri

Doveva occuparsi di assistere un'anziana in casa sua. Ma, stando a quanto accertato dalle indagini, si occupava anche di altro. Una donna di cinquantasette anni, una badante nata a Monza e residente nel Pavese, è stata denunciata dai carabinieri di Gravellona Lomellina con l'accusa di furto in abitazione per aver rubato oro e gioielli a una giornalista milanese di cinquantatré anni.

Il lavoro dei militari è iniziato il 31 dicembre, quando proprio la giornalista ha denunciato un furto subito con ogni probabilità il giorno di Natale, quando dalla sua stanza a casa della madre erano spariti alcuni preziosi.

Con una rapidissima indagine, gli investigatori hanno accertato che a rubare i gioielli era stata proprio la badante, che viveva in quell'abitazione per occuparsi dell'anziana mamma della 53enne e che il 25 dicembre era entrata nella camera della donna e aveva fatto sparire il bottino da un comò.

Oro e gioielli, hanno ricostruito i carabinieri, erano poi stati venduti a un "compro oro" di Vigevano, che a sua volta li aveva spediti a un'azienda incaricata della fusione e quindi non è stato possibile recuperarli. Per la badante, invece, è scattata una denuncia.