Furto da 5mila euro con la borsa schermata: rubano 4 iMac al Mediaworld, presi i ladri

Prima hanno preso quattro iMac dagli scaffali del Mediaworld. Poi li hanno messi in una borsa schermata e hanno attraversato le casse senza che squillassero i dispositivi antitaccheggio, ma sono stati fermati e per loro sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

È successo nella giornata di lunedì 7 maggio al centro commerciale Auchan di Rescaldina, nei guai due trentenni — come riportato in un comunicato dei carabinieri della compagnia di Legnano. A notare i due malviventi è stato un addetto alla sicurezza che ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile.

La refurtiva, per un totale di circa 5mila euro, è stata recuperata e restituita al negozio; i due ladri sono stati arrestati e poi accompagnati presso il Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.