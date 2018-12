Colpo grosso dei ladri al centro commerciale: rubati assegni e 100mila euro in contanti

Maxi furto al centro commerciale "Il Girasole" di Lacchiarella. Durante la notte del 23 dicembre, infatti, i ladri sono riusciti a entrare in un'azienda che produce e vende all'ingrosso biancheria per la casa e hanno rubato 100mila euro in contanti e una serie di assegni.

A denunciare il furto è stato lo stesso proprietario della ditta, un imprenditore cinese di cinquanta anni. Stando al suo racconto, i malviventi hanno rotto gli infissi e il sistema d'allarme e hanno fatto accesso al capannone. Lì hanno poi scassinato la cassaforte e hanno portato via il bottino.

I carabinieri hanno già raccolto le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza e sono ora al lavoro per cercare di identificare e trovare i ladri.