Furto in hotel a Lainate: scoperto "bazar" di borse e portafogli rubati in zona via Padova

Dal furto nella sala colazione di un hotel di Lainate fino ad un appartamento di via Arquà, a Milano, in zona via Padova, con tantissima merce rubata, soprattutto borse e accessori firmati. E' l'esito dell'operazione messa in atto dai carabinieri di Rho durante il weekend.

Tutto è partito dalla segnalazione del furto di una borsa subìto da una designer di 46 anni, in città per il Salone del Mobile, ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'hotel. I militari ci hanno messo poco a risalire al ladro, che stava per darsi alla fuga in auto insieme ad un complice. Si trattava in particolare di un cubano di 34 anni e di un peruviano di 60 anni.

VIDEO | Il blitz dei carabinieri

I carabinieri hanno deciso quindi di controllare l'abitazione del cubano, in via Arquà, sorprendendo all'interno due donne peruviane, una 35enne ed una 36enne, la prima compagna del cubano. Dentro la casa, ben 106 borse, 73 paia di occhiali da sole, 62 portafogli, nove smartphone, cinque orologi da polso, un tablet, un navigatore satellitare, svariati gioielli e anche diversi soldi: 141 banconote venezuelane e 642 euro.

In casa anche un passaporto ed una patente del Nicaragua con la fotografia del cubano e generalità fasulle, e poi otto timbri per visti aeroportuali di Argentina, Nicaragua, Grecia e Portogallo.

Tutti e quattro sono stati arrestati per ricettazione e uso di sigilli e strumenti contraffatti; il cubano e il peruviano 60enne anche per furto aggravato; il cubano anche per possesso di documenti d'identificazione contraffatti.