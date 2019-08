Entra nella villetta, prende le chiavi e tenta di rubare la Mercedes: arrestato

Si è introdotto in una villetta mentre i proprietari erano via, ha preso un mazzo di chiavi dell'auto e stava per darsi alla fuga con la loro Mercedes. Protagonista un italiano di 22 anni il cui tentativo furto è stato sventato dai carabinieri nella notte tra mercoledì e giovedì a Lainate. A lanciare l'allarme un vicino, che aveva sentito il giovane armeggiare con il cancello dell'abitazione.

Furto sventato grazie a un vicino

Intervenuti sul posti, i carabinieri hanno visto scappare il malvivente - un lainatese del '97, pregiudicato e nullafacente - e l'hanno subito intercettato. Il 22enne era riuscito a entrare nella casa approfittando del fatto che in quel momento fosse disabitata e aveva intenzione di scappare con la Mercedes Classe A parcheggiata all'interno della proprietà.

Proprio mentre il malvivente stava cercando di manomettere il motorino elettrico del cancello per poi darsi alla fuga, però, un residente sentendo rumore ha chiamato tempestivamente il 112. Il 22enne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato e si trova agli arresti domiciliari in attesa di processo.