"Gang" di giovani donne 'assalta' il supermercato nascondendosi tutto sotto i vestiti

Sette donne rom sono state fermate prima dell'ora di chiusura alluscita della Lidl di Bresso dai carabinieri, intervenuti su segnalazione del personale di sorveglianza del supermercato.

Una di loro, 17enne, è stata denunciata mentre le altre sei, maggiorenni e fino a 32 anni, sono state arrestate: rispondono di furto.

Poco prima, all'interno del supermercato, avevano rubato prodotti di poco valore sia alimentari sia di bellezza e igiene per un valore totale di circa trecento euro, nascondendoli sotto i loro vestiti. Motivo per cui, tra l'altro, è stato necessario l'intervento di donne dell'Arma per perquisire le malviventi.

Le ladre sono state arrestate con l'accusa di furto; la più giovane, 17enne, deferita all'autorità giudiziaria.