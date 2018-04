Svaligiano il corriere mentre rifornisce la boutique di Louis Vuitton: arrestati a Milano

Prima il furto: cinque colli destinati a una boutique di Luis Vuitton in centro a Bologna. All'interno? Un orologio, alcune borse e diversi accessori per un totale di 10mila euro. Poi le indagini degli agenti della squadra mobile di Bologna e nelle scorse ore sono scattate le manette per i presunti responsabili, arrestati in provincia di Milano. Nei guai due cittadini peruviani di 51 e 39 anni, come riportato da BolognaToday.

Tutto era accaduto nella mattinata del 17 maggio 2017 quando, nella centralissima via Farini del capoluogo emiliano, due persone avevano messo a segno il colpo. Il furto era avvenuto proprio durante la consegna della merce alla boutique: uno dei malviventi avrebbe seguito il dipendente di una ditta di trasporti che, sceso dal mezzo, era entrato nel negozio per prendere accordi riguardo la consegna. Nel frattempo — secondo quanto ricostruito dagli investigatori — l'altro avrebbe forzato la serratura del furgone e arraffato tutto quello che riusciva. Il bottino, infine, sarebbe stato caricato su un furgone posteggiato lì vicino.

Pochi giorni dopo il colpo gli investigatori avrebbero trovato lo stesso furgone mentre percorreva la medesima strada della moda bolognese e hanno identificato i passeggeri. La comparazione con le immagini che avevano ripreso la scena del furto, nonché una profonda analisi dei cellulari in uso agli stessi ha consentito di raccogliere una serie di elementi probatori che hanno portato all’emissione dei provvedimenti restrittivi da parte del gip presso il tribunale di Bologna dottoressa Zaccariello su richiesta del sostituto procuratore Ambrosino. I due, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati rintracciati in provincia di Milano.