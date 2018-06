Rubavano macchinari ospedalieri e li rivendevano in Sud America: arrestati a Milano

Due latitanti colombiani sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Milano. Sono accusati di appartenere ad una organizzazione operante in diversi Paesi e dedita al furto di macchinari ospedalieri di valore ingente, per esami e diagnostica.

Secondo le indagini, i furti sarebbero stati commessi in particolare in Italia, Germania e Grecia. I due uomini sono stati localizzati in un appartamento milanese, prelevati e portati a San Vittore in attesa della consegna alle autorità greche.

Gli inquirenti ellenici ritengono che i macchinari, una volta rubati, siano stati esportati illegalmente in Colombia e Perù e lì rivenduti.