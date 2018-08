Gli rubano un borsello con mille euro a Malpensa e scappano: presi

L'11 agosto un 50enne del Tagikistan era stato derubato del proprio borsello, contenente 1000 euro e alcuni documenti, mentre stava noleggiando un'auto negli uffici Europcar all'interno dell'aeroporto di Malpensa. Due malviventi, infatti, erano riusciti a distrarlo con l'aiuto di un complice e dopo avergli strappato la refurtiva erano scappati a bordo di un'auto. Ma grazie ai filmati delle telecamere la polizia è riuscita a risalire ai tre ladri e li ha fermati in un hotel di Bologna, proprio mentre stavano facendo il check in.

Gli autori del furto, un cittadino serbo di 54 anni e due macedoni di 49 e 38 anni, sono stati individuati attraverso la targa del veicolo usato per la fuga, il cui numero era stato ripreso dalle telecamere.

Gli agenti della polizia hanno rintracciato i tre malviventi, tutti residenti all'estero e di passaggio in Italia, e il 14 agosto li hanno fermati in un hotel di Bologna, trovandoli in possesso del borsello e del contante. Per loro è scattata una denuncia per furto pluriaggravato in concorso.