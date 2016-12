Tentano di rubare in uno studio medico ma vengono visti: arrestati

Avevano già forzato una finestra e stavano per entrare in uno studio medico in via Goffredo Mameli, poco dopo la mezzanotte del 22 dicembre, ma sono stati notati da un residente nel palazzo di fronte che non ha esitato a chiamare il numero di emergenza 112.

I due uomini, entrambi algerini, di 18 e 27 anni, sono stati arrestati dalla polizia, che - giunta sul posto - li ha sorpresi sul fatto. Con sé avevano i guanti e gli arnesi per scassinare porte e finestre. Ma non hanno fatto in tempo a rubare. Rispondono di tentato furto pluriaggravato.