Colpo da 100mila euro nella villa del manager Huawei: arrestati madre, padre e i due figli

Avevano scardinato una grata ed erano entrati nella villa dal retro. Quindi, senza farsi nessun problema, avevano fatto sparire tutto, compresi i regali già pronti sotto l'albero di Natale. E per portare tutto nella loro abitazione, distante meno di un chilometro, avevano caricato la macchina della vittima e avevano dato vita a una sorta di trasloco. Un errore, questo, che è costato loro carissimo.

Sei persone - cinque uomini e una donna, tutti italiani di origine rom - sono stati arrestati lunedì mattina dai carabinieri della tenenza di Trezzano sul Naviglio, guidata dal maresciallo Michele Cuccuru, con l'accusa di furto aggravato.

I sei - madre e padre 38enni e due figli di diciannove e ventidue anni residenti a Trezzano, oltre a due cugini residenti a Cerro Maggiore, un 22enne, e Torino, un 38enne - sono ritenuti i responsabili di un colpo messo a segno la sera della vigilia di Natale a casa di un cinese di trentasei anni, manager in Italia per Huawei e residente proprio nel paese del Sud Milano.

Video | I ladri incastrati da queste immagini

Il colpo dal manager vicino di casa

Quella sera, il gruppo - guidato dalla donna di casa - aveva atteso che il manager uscisse di casa con la famiglia per festeggiare il Natale ed era entrato in azione, facendo sparire dalla casa della vittima venti borse Louis Vuitton, monili in oro, i regali per i bimbi e altri oggetti per un valore di centomila euro.

Per portare il bottino nella loro casa - una villa di pregio distante poco meno di un chilometro -, madre, padre e i figli avevano usato la Mini Cooper della moglie del 36enne, caricandola con tutta la refurtiva e facendo da spola tra i due punti.

La GoPro sullo specchietto

Quello che i ladri non sapevano, però, è che nell'auto c'era una GoPro montata sullo specchietto retrovisore in grado di accendersi automaticamente e che ha ripreso i loro volti e ogni loro spostamento, "telecomandando" praticamente i carabinieri fino a casa della famiglia.

I militari erano intervenuti quella notte ed erano riusciti a recuperare gran parte della refurtiva, tra cui anche i regali di Natale che sono poi stati consegnati ai figlioletti del cinese. Il resto lo hanno fatto i video registrati dalla GoPro - i ladri l'hanno rubata ma le immagini era già registrate in remoto - e lo spessore criminale della famiglia, molto nota per truffe e furti.

L'uomo di casa, stando a quanto verificato dai carabinieri, in passato era riuscito a mettere a segno raggiri di mezzo milione di euro e a vendere una fabbrica di acciughe in Spagna. Peccato, però, che quella fabbrica non fosse assolutamente la sua.

Gli accertamenti degli investigatori stanno ora continuando per capire come la famiglia - formalmente composta da tutti disoccupati - potesse permettersi una villa di lusso a Trezzano sul Naviglio e una Mercedes classe E ultimo modello. Intanto i sei, raggiunti nelle scorse ore da un'ordinanza di custodia cautelare, sono tutti finiti in carcere.