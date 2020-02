Tenta di rubare dalla borsa di un cliente al McDonald's: arrestato dalla Polfer

Insieme a un complice ha rubato all'interno della borsa di un cliente dentro il ristorante McDonald's della Stazione Centrale, ma è stato arrestato dalla polizia ferroviaria. Ma è stato catturato dagli agenti della polizia ferroviaria, mentre il suo complice è riuscito a scappare.

E' successo nella serata di giovedì 6 febbraio intorno alle dieci e mezza. Protagonista un giovane libico che, con il complice, si è avvicinato a una famiglia composta da un uomo, da sua moglie, dalla loro figlia minorenne e dai genitori di lui. I malviventi si sono avvicinati all'uomo e, distraendolo, uno dei due ha frugato nella sua borsa Gucci. Ma l'anziana madre si è accorta e ha urlato costringendoli a desistere e scappare.

La polizia ferroviaria ha catturato uno dei due, l'autore materiale del tentato furto. Perquisito, aveva addosso droga già suddivisa in dosi, pronta da vendere. E, identificato, è risultato non in regola col permesso di soggiorno. Infine è stato riscontrato che avesse vari precedenti per furto. L'uomo è stato arrestato.