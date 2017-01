Arrestati topi d'appartamento. La proprietaria vede le luci accese in casa e ferma una volante

Sventato un furto in appartamento nella prima serata di lunedì 9 gennaio in via Mercadante.

Intorno alle otto, una donna ha fermato una volante di pattuglia nella zona dopo avere notato le luci accese nel suo appartamento al piano terra, mentre stava rincasando.

Gli agenti si sono avvicinati al palazzo per dare un'occhiata e, proprio in quel momento, i due malviventi stavano uscendo: alla vista delle divise hanno cercato la fuga a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati. Si tratta di due cileni di 18 e 20 anni, incensurati.

Avevano portato via alcuni gioielli, un Ipad, due carte di credito e circa 150 euro in contanti: tutta la refurtiva è stata riconsegnata alla donna mentre per i due ladri si sono aperte le porte di San Vittore. Rispondono di furto in appartamento in concorso.