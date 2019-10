Accerchiano turista e gli rubano il portafogli: tre donne arrestate in metrò

Hanno agito in "massa", in metropolitana, e sono riuscite a mettere in "salvo" il bottino, anche se tre di loro sono state arrestate dai poliziotti. Lo scippo è stato perpetrato alle tre e mezza del pomeriggio di venerdì nella metropolitana della Stazione Centrale, approfittando della calca di gente che aspettava il treno.

Tre donne le protagoniste dell'azione: una serba di 19 anni e due bosniache di 19 e 33 anni. Non appena si sono aperte le porte del treno in arrivo, le tre hanno sfilato un portafogli dalla tasca della giacca di un turista tedesco. Poi, velocissime, hanno estratto le banconote e le hanno passate di mano ad alcune complici che si trovavano in quel punto. Complici che sono subito fuggite a gambe levate.

Non così le tre autrici del furto, che invece sono state viste e bloccate dagli agenti della Polmetro in servizio lungo la metropolitana milanese. Le tre donne sono state arrestate: rispondono di furto aggravato. Nessuna tracca invece delle fuggitive e del denaro sottratto al turista.