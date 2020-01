Donna (incinta) chiede indicazioni, l'altra ruba il portafogli: un altro furto in metro in centro

Una si è avvicinata alla vittima prescelta, fingendo di voler chiedere indicazioni. L'altra, come da copione, ha infilato le mani nella borsa e ha rubato quello che poteva. O, quanto meno, ci ha provato perché la stessa vittima ha dato l'allarme e ha rovinato i suoi piani.

Una ragazzina di diciotto anni, una giovane bosniaca che ha già precedenti, è stata arrestata sabato in metro a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato ai danni di un turista indonesiano di cinquantasei anni.

L'allarme è scattato su un treno della gialla tra Montenapoleone e Turati, in pieno centro città. Quando il 56enne ha urlato per chiedere aiuto, sono immediatamente intervenuti i poliziotti, che hanno recuperato il bottino - un cellulare e 50 euro - e hanno bloccato la ladra. È stato lo stesso turista a indicarla agli agenti, spiegando anche che l'altra giovane - che era incinta - pochi attimi prima gli aveva chiesto delle indicazioni, probabilmente per distrarlo.

La 18enne è finita in carcere a San Vittore, mentre la complice è stata identificata e segnalata alla procura.