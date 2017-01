Borseggiano donna in metro con la 'solita' tecnica, lei reagisce e fa arrestare ragazzino

La tecnica è sempre quella: aspettano l'ultimo secondo, prima che le porte della metro si chiudano, e strappano via quanto possono dalla vittima prescelta. Ma stavolta, domenica sera intorno alle diciannove, qualcosa va storto. La donna appena rapinata, una coreana di trentaquattro anni, scende alla fermata successiva e prende un treno che la riporta indietro.

In pochi minuti è di nuovo sul luogo del misfatto, sulla banchina della linea gialla, M3, nella fermata Duomo. Il gruppetto di ladri è ancora lì. Lei, urla, chiede aiuto e per attirare l'attenzione ed evitare che fuggano sulla metro, blocca le porte del convoglio.

Nel giro di poco tempo arriva la polizia. Gli agenti riescono a bloccare un ragazzino. Nel frattempo gli altri complici erano fuggiti. Si tratta di un cittadino rom di nazionalità olandese, di quindici anni residente nel campo di via Monte Bisbino a Baranzate. Il giovane, senza precedenti penali, ha fornito il nome dei genitori ma i poliziotti non hanno trovato nessuno con quei nomi dentro al campo. Per questo motivo, dopo una notte passatta nel dormitorio di via Saponaro, lunedì mattina è stato affidato ad una comunità per minori.