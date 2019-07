Duomo, ruba portafogli in metro ma viene scoperta: arrestata quindicenne

Una ragazzina di solo quindici anni è stata arrestata per furto. È accaduto nella serata di giovedì, poco dopo le 20, alla stazione 'Duomo' della linea gialla, M3, dove la minorenne aveva rubato il portafogli dalla borsa di una passeggera della metro.

A lanciare l'allarme la stessa vittima del furto - una cittadina ucraina di 22 anni - che si è accorta di quanto stava accadendo e ha sollecitato l'intervento di Polmetro, accorsa tempestivamente sul posto. La 15enne, dopo essere stata fermata, è stata tratta in arresto degli agenti, che l'hanno portata al carcere minorile Beccaria.

Lo scorso 11 giugno, sempre sulla linea gialla della metropolitana, erano state arrestate per furto una 20enne e una 30enne, entrambe in gravidanza. In questo caso nel mirino delle ladre era finito un 65enne, al quale avevano sfilato il portafogli dalla tasca mentre saliva a bordo della gialla.