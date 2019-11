Rubava nottetempo nei negozi e minacciava la ex: arrestato il ladro "seriale"

Le telecamere di sorveglianza lo hanno "incastrato", inquadrandolo in diverse occasioni mentre scassinava le saracinesche dei negozi, di sera o di notte, e rubava il denaro dai registratori di cassa. I carabinieri di Arese sono riusciti a identificarlo e lo hanno arrestato. Protagonista un italiano di quarantadue anni, residente a Milano nella zona di via Gola, con numerosi precedenti penali.

L'uomo "puntava" ai negozi della zona di Garbagnate Milanese e Bollate, facendo tutto da solo. Alla fine gli sono stati attribuiti quattro furti e tre tentati furti nel solo mese di settembre del 2019. I furti subiti dai commercianti di quella zona dell'hinterland sembravano "seriali" per le modalità pressoché identiche con cui venivano perpetrati ed effettivamente si è trattato di questo.

Il quarantaduenne, pur vivendo a Milano, conosceva e frequentava quella zona dell'hinterland perché ad Arese vive tuttora la sua ex compagna. E tra l'altro nel corso delle indagini è emerso che, da diversi mesi, l'uomo minacciava e vessava la sua ex, in particolare costringendola a dargli denaro che poi utilizzava per comprare droga. La donna non aveva mai denunciato queste vessazioni, che però sono emerse durante l'attività investigativa.

Arrestato anche per atti persecutori

Il gip di Milano ha raccolto tutta la documentazione e ha deciso per la custodia in carcere, eseguita direttamente dai carabinieri della compagniai di Rho, che lo hanno arrestato venerdì 15 novembre. Oltre che di furto aggravato risponde anche di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Ora si trova a San Vittore in attesa del processo.