Milano, portano una ragazzina di 17 anni a rubare in centro: arrestati uomo e donna

Avevano portato con loro una ragazzina ancora minorenne. E avevano usato proprio quella ragazzina per il "colpo". Un uomo e una donna - ventitré anni lui e trentatré lei, entrambi romeni senza fissa dimora - sono stati arrestati giovedì dagli agenti della Squadra Mobile di Milano con l'accusa di furto con destrezza in concorso.

I due, insieme a una 17enne, anche lei romena, sono stati fermati in un negozio di cosmetici di piazza Lima dove hanno cercato di derubare una donna di cinquantadue anni, italiana, che era nel locale per fare acquisti. La piccola del gruppo, come accertato dai poliziotti della VI sezione, ha coperto con uno sciarpone la borsa della vittima, mentre la complice ha infilato la mano per prendere il portafogli.

Quando la 52enne si è accorta del furto, ha immediatamente urlato e chiesto aiuto, che è prontamente arrivato perché i poliziotti erano all'esterno del negozio e stavano già assistendo a tutta la scena. Gli agenti hanno subito bloccato l'uomo della banda, che era rimasto fuori a fare da palo, e poi hanno fatto lo stesso con la donna e la minorenne, che è stata indagata a piede libero.

Il giorno prima, invece, a finire in manette era stato un 47enne peruviano, fermato dagli stessi poliziotti subito dopo aver rubato lo zaino a una studentessa 18enne che stava pranzando in un bar di piazza Oberdan. Anche lui è uscito subito dopo il furto e anche lui ha trovato sulla sua strada gli agenti.