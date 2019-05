Colpo da 50mila euro nel negozio di elettronica: ladri in fuga con pc e smartphone

Colpo grosso nel negozio di telefonica 'Next Hardware & Software' di via Procaccini. Il punto vendita è stato visitato dai ladri nella notte tra mercoledì e giovedì e i malviventi sono riusciti ad allontanarsi con un bottino del valore stimato di 50mila euro in telefoni, computer e dispositivi elettronici.

Il furto

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle tre della notte del 9 maggio. Ignoti malviventi, forzando la porta di ingresso del negozio, sono riusciti a introdursi all'interno dell'esercizio specializzato in articoli di elettronica, portando via numerosi articoli. Sul posto è intervenuta una pattuglia della compagnia dei carabinieri Duomo. Al momento dell'intervento dei militari, i responsabili erano già riusciti ad allontanarsi.

Le indagini

Sono in corso le indagini per riuscire a rintracciare gli autori del furto. I carabinieri hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videsorveglianza e avviato gli accertamenti per risalire all'identità dei ladri.