Milano, a sedici anni va a rubare felpe e cappellini alla Nike in Gae Aulenti: arrestato

Sedici anni e già nei guai. Un ragazzino di origini algerine è stato arrestato martedì pomeriggio dagli agenti della Questura con l'accusa di furto aggravato dopo aver cercato di rubare all'interno del Nike store di piazza Gae Aulenti.

Il giovane, stando a quanto riferito dalla polizia, è entrato nel locale verso le 18, ha preso delle scarpe - che poi ha lasciato nel negozio -, delle felpe e un cappellino e si è avviato verso l'uscita senza passare dalle casse.

A bloccarlo è stato l'addetto alla sicurezza, che lo ha trovato in possesso di merce dal valore di 120 euro dalla quale il 16enne aveva staccato le placche anti taccheggio.

In mattinata, poco dopo le 11, un altro tentativo di furto era avvenuto nel Nike store di via Torino, in zona Duomo. Lì era stato arrestato un 21enne tunisino che aveva rubato dei cappellini dal negozio. Anche lui era stato bloccato dal vigilantes e anche lui è finito in cella.