Furto a Milano, tagliano la cassaforte e rubano tutto: scappano con 30mila euro di orologi

Si sono dimenticati alcuni "ferri del mestiere" ma sono scappati portandosi via circa 30mila euro di orologi, tra cui alcuni Rolex. È il bottino di un furto in appartamento di via Fratelli Zoia a Milano messo a segno nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre.

I ladri, secondo quanto riferito dalla Questura, hanno prima aperto la porta d'ingresso dell'appartamento, poi si sono diretti verso la cassaforte e l'hanno aperta utilizzando alcuni arnesi da scasso.

Infine sono scappati senza lasciare nessuna traccia. Sul caso sono al lavoro gli agenti della Questura di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi.