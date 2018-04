Milano, turista scippato dell'orologio da 150mila euro: gli rubano un Franck Muller

Lo hanno accerchiato in tre e molto velocemente gli hanno sfilato dal polso il Franck Muller da oltre 150 mila euro, e sono fuggiti. Il clamoroso colpo è avvenuto in via Baracchini, zona Missori, in centro a Milano. La vittima è un facoltoso turista filippino di 42 anni, che non è rimasto ferito. Succede attorno all'1.30 di venerdì.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, l'asiatico stava camminando a piedi da solo quando con una scusa i tre si sono avvicinati a lui e gli hanno scippato l'orologio. Poi sono fuggiti verso via Albricci.

Il trio ha agito a volto scoperto e senza armi ma il 42enne non è stato in grado di descriverli più dettagliatamente. In un primo momento, l'uomo aveva accennato un inseguimento. Sul posto sono intervenuti i militari della pattuglia mobile di zona Duomo che ora indagano per risalire ai malviventi.