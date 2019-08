Milano, colpo grosso dei ladri in pieno centro: turista scippato dell'orologio da 70mila euro

Hanno sorpreso il loro obiettivo alle spalle, gli hanno scippato l'orologio e sono fuggiti via, facendo perdere le proprie tracce. Colpo grosso dei ladri martedì sera in pieno centro a Milano, dove un uomo di cinquanta anni - un turista libico - è stato derubato di un Patek Philippe dal valore di settantamila euro.

Il furto è avvenuto in piazza Meda, poco distante dall'hotel in cui è ospite l'uomo. Stando a quanto lui stesso ha riferito alla polizia, verso le 20.30 stava camminando in strada con una donna. In quel momento due uomini gli hanno strappato l'orologio e poi sono scappati a piedi.

Il turista non è rimasto ferito e ha presentato regolare denuncia agli agenti. Gli investigatori hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sperando che dai filmati arrivino indizi utili per identificare gli scippatori.