Milano, derubata in ospedale da un ladro arrivato al pronto soccorso con l'ambulanza

Era arrivato al pronto soccorso del San Carlo con un'ambulanza. E una volta entrato nella struttura ha cercato di mettere a segno un colpo, ma per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato. È successo nella giornata di martedì 7 luglio, nei guai un tunisino di 35 anni.

Tutto è accaduto intorno alla 1.40, come riportato dalla Questura. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, appena è arrivato nella struttura di via Pio II ha iniziato a vagare tra i reparti. E proprio il suo atteggiamento ha attirato l'attenzione di un'infermiera che lo ha seguito e ha chiamato la polizia appena il 35enne si è impossessato della borsa di una paziente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno arrestato il 35enne. Il maltolto è ritornato nelle mani della legittima proprietaria.