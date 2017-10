Vanno a rubare con la bimba nel passeggino ed escono dall'outlet con 25 giubbotti: prese

Due donne - una ventottenne ecuadoriana e una trentaquattrenne sua connazionale - sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di furto.

Le due, stando a quanto riferito dai militari, hanno rubato venticinque giubbotti da un outlet di Ozzero per un valore di 1800 euro. La coppia ha fatto ingresso nel negozio con un passeggino con una bimba all'interno e ha nascosto la refurtiva - tutti giubbotti Colmar e Armani - nella parte bassa del passeggino, dove era posizionata una borsa schermata. Per due volte le donne sono riuscite a entrare e uscire dal locale senza destare sospetti, ma al terzo ingresso i commessi dell'outlet hanno allertato i carabinieri.

All'interno di una macchina in sosta nel parcheggio, i militari hanno trovato i venticinque giubbotti rubati - subito restituiti al negozio - e hanno arrestato le due ladre. La stessa sorte, in meno di 24 ore, è toccata ad altre nove persone, tutte fermate dai carabinieri per furto.