Mercoledì la rapina, venerdì il furto (con l'auto rubata il giovedì): preso il ladro 'stacanovista'

Tre giorni di "lavoro" serrato, senza sosta. E alla fine, come "premio", le manette. Protagonista del "tour de force" criminale è stato un uomo di 44 anni, un cittadino italiano con numerosi precedenti alle spalle, che venerdì mattina è stato arrestato dopo una serie di blitz.

Il primo colpo, stando a quanto accertato dai carabinieri di San Giuliano Milanese, lo aveva messo a segno mercoledì al centro commerciale Lem, dove aveva spinto violentemente a terra un dipendente del negozio per rapinare una valigetta con degli attrezzi di lavoro riuscendo poi a far perdere le proprie tracce. Giovedì era riapparso a Rozzano e lì era riuscito a rubare una Citroen che era all'interno di una carrozzeria.

Venerdì mattina è tornato di nuovo all'opera: si è presentato al "Fashion city Outlet" di San Giuliano, si è avvicinato alla zona dei camerini e ha sfilato a una dipendente il portafogli con 200 euro all'interno, per poi scappare proprio a bordo della Citroen. Questa volta, però, i suoi piani di fuga sono stati rovinati dai militari, che lo hanno trovato e bloccato.

Come se non bastasse, nella macchina i carabinieri hanno trovato due cellulari Samsung, anche quelli rubati. Il 44enne è così finito nel carcere di Lodi: deve rispondere della rapina di mercoledì, del furto d'auto di giovedì e del furto di venerdì all'outlet, oltre che del possesso dei due telefoni non suoi.