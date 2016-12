Rubano in un appartamento, poi minacciano il custode del palazzo

Rapina in appartamento in via Palatino, zona San Siro, nel pomeriggio del 26 dicembre.

Rimasti ignoti gli autori, che però erano in quattro: mentre guadagnavano la via di fuga hanno incrociato il custode del palazzo, un 59enne, e lo hanno minacciato con un cacciavite per evitare di essere in qualche modo bloccati. Lo stesso custode ha subito chiamato la polizia per segnalare il fatto.

I malviventi avevano depredato un appartamento di proprietà di un 75enne non presente al momento del furto. Il bottino non è stato quantificato. La polizia indaga sull'episodio.