Sorpresi a rubare in una ditta edile del Milanese: due fratelli arrestati

Due uomini sono stati arrestati nella notte di domenica 18 novembre a Pantigliate, nel Milanese, sorpresi appena dopo avere effettuato un furto in una ditta della zona.

E' successo intorno alle tre. I carabinieri di una pattuglia di Peschiera Borromeo li hanno bloccati all'esterno della ditta, specializzata in materiale edile di vario tipo. Avevano preso alcuni attrezzi e li stavano portando via. Si tratta di due fratelli di 25 e 26 anni, di nazionalità romena ed etnia rom, già noti per furto e ricettazione. I due sono stati arrestati.