17enne fugge coi complici all'alt dei carabinieri dopo un furto: l'inseguimento e l'arresto

Hanno rubato all'interno di un'auto nel parcheggio di un centro commerciale, poi sono stati intercettati dai carabinieri ma sono sfuggiti all'alt. Infine, dopo un inseguimento (e una colluttazione coi militari), uno di loro (di 17 anni) è stato arrestato.

E' successo nel tardo pomeriggio di venerdì 5 luglio. Tutto è iniziato al parcheggio del Leory Merlin di Assago, dove il 17enne (domiciliato nel campo nomadi di Muggiano) ha scardinato una vettura posteggiata insieme a due complici e ha rubato all'interno.

La fuga

Il terzetto si è poi allontanato a bordo di una Volskwagen Golf (risultata intestata a un prestanome). I carabinieri della tenenza di Rozzano hanno intercettato la vettura in via Alberelle e hanno imposto l'alt. Ma chi era alla guida ha premuto il pedale dell'acceleratore. Ne è nato un inseguimento fino alla periferia sud di Milano, nella zona del campo rom di via della Chiesa Rossa, dove il terzetto ha abbandonato la Golf tentando la fuga a piedi tra le risaie.

I carabinieri hanno inseguito a piedi i fuggitivi riuscendo a bloccare il minorenne prima che potesse entrare nel campo rom. Il 17enne ha cercato di sfuggire alla presa dei militari che però, dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato, rimediando contusioni guaribili in alcuni giorni. Ora il giovane risponderà di furto in autovettura, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull'identità.

All'interno della Golf, posta sotto sequestro, è stata ritrovata la refurtiva del furto al parcheggio del Leory Merlin. Per il 17enne si sono aperte le porte del carcere minorile Beccaria.