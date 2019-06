Furto in casa dell'interista Perisic: colpo nel lussuoso appartamento al Bosco Verticale

Brutte notizie per il nerazzurro Ivan Perisic. Il centrocampista non è stato vittima di nessun infortunio sul campo di gioco ma i ladri hanno fatto visita al suo lussuoso appartamento al diciannovesimo piano del prestigioso Bosco Verticale di Milano.

A raccontare l'accaduto ai carabinieri della caserma di via della Moscova, nel primo pomeriggio di giovedì, è stato lo stesso calciatore. Ai militari il croato ha riferito di essere rincasato e di aver scoperto che qualcuno aveva portato via dalla sua cassettiera tre preziosi orologi - un Rolex da 20mila euro, un Audemars Piguet, Carolina Bucci, da 50mila euro e un Hublot da 12mila euro - per un valore complessivo di 82mila euro.

Cos'hanno rubato nella casa di Perisic

Due degli orologi, come rivelato da La Stampa erano della moglie di Perisic, l'altro era suo. A quanto pare il ladro ha poi lasciato anche le scatole dei preziosi nel cassetto.

La porta dell'abitazione, e questo è un vero mistero, non avrebbe segni di effrazione. Non solo. Nell'appartamento c'erano anche altri gioielli e oggetti di ingente valore che non sono stati toccati. Il calciatore, stando alle sue parole, ha visto gli orologi per l'ultima volta il 27 maggio, prima di andare a giocare con la sua Croazia.

L'unica persona che ha il permesso di accedere nell'abitazione di Perisic - oltre la sua famiglia - è la donna del servizio di pulizie. Il palazzo, poi, è uno dei più controllati della città di Milano: con telecamere e servizio di portineria h24, oltre a un registro vero e proprio dei visitatori. Sul caso indagano ora gli uomini del comando provinciale.