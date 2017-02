Tenta di rubare una bici e sferra calci e pugni ai carabinieri

Arrestato per la seconda volta in sette giorni un tedesco senza fissa dimora. L'uomo, che ha 54 anni, è stato sorpreso nei pressi del Palazzo Lombardia alle tre di notte del 7 febbraio da un addetto alla vigilanza: stava armeggiando per cercare di forzare il lucchetto di una bicicletta.

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e lo hanno bloccato: e lui si è scagliato contro i militari, ma alla fine è stato placato e arrestato con le accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L'1 febbraio, nel pomeriggio, mentre era in stato d'ebbrezza aveva infastidito numerosi clienti del centro commerciale Portello (piazzale Accursio). Anche in quella occasione aveva reagito all'arresto dei carabinieri con calci e pugni all'indirizzo dei militari.