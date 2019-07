Milano, blitz dei ladri nella piscina comunale: traditi dal cancello lasciato aperto, arrestati

Avevano forzato il cancello e da lì erano entrati. Ma proprio quel cancello li ha traditi. Tre ragazzi italiani - uno di ventuno e due di ventitré anni - sono stati arrestati all'alba di mercoledì dai carabinieri del Radiomobile con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I tre sono stati fermati all'interno della piscina Cardellino, in zona Bisceglie, mentre cercavano di scappare con duecento euro appena rubati dal bar della struttura, che è gestita da Milanosport.

Ad attirare l'attenzione dei militari è stato il cancello della piscina, che a quell'ora - alle 5.30 - era insolitamente aperto. Quando i militari sono entrati per verificare se tutto fosse in ordine, hanno trovato la banda mentre forzava la cassa e arraffava i contanti.

Per loro a quel punto non c'è stato via di scampo: i carabinieri li hanno bloccati e ammanettati.