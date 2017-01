Furto in casa: rubate due pistole, collane d'oro e mille euro in contanti

Furto in un appartamento a Milano, sabato sera. E' successo in via Broni, zona Ortles. Il proprietario, un uomo di 76 anni, se n'è accorto tornado a casa verso le undici e mezza.

I ladri hanno rubato una collana d'oro, mille euro in contanti e anche due pistole regolarmente detenute. Hanno inoltre cercato di forzare la cassaforte ma non ci sono riusciti. Indaga la polizia.