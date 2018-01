Gli rubano il portafogli con la pensione al supermercato ma riesce a trovarlo: la storia

Lo derubano del portafogli con l'intera pensione al supermercato. Se ne accorge e va subito a fare denuncia ai carabinieri.

Grazie alla sua velocità nel denunciare, e ai video delle telecamere di sicurezza del negozio, i militari riescono a capire che il ladro, che forse sospettava di essere stato scoperto, aveva abbandonato il bottino in uno degli scaffali con la merce in vendita. Non è chiaro se con l'intenzione di recuperarlo in secondo momento.

E' così che l'anziano, un italiano, è riuscito a recuperare i suoi documenti e ben 800 euro che aveva appena prelevato. E’ successo in un locale di Melegnano (Milano). Adesso le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando sulle immagini per riuscire a identificare il malfattore.