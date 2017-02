Turista fa shopping in via Montenapoleone ma gli rubano il portafogli con 7mila euro cash

Non si è accorto di nulla. Semplicemente, a un certo punto, mentre si trovava da Ferragamo ha notato che il portafogli con dentro settemila euro in contanti non c'era più. Gli era stato rubato - ha affermato in sede di denuncia - quasi sicuramente all'interno del negozio Valentino.

Vittima del clamoroso borseggio è un turista turco a Milano per la Settimana della Moda. L'uomo, ospite di un hotel in centro città, ha telefonato alla polizia nel primo pomeriggio di domenica.

Secondo il suo racconto, ha notato l'ammanco solo qualche minuto dopo il furto. Da alcune decine di minuti stava passeggiano sulla vie del Quadrilatero della Moda. Sul caso indagano gli agenti della questura.