Torna in strada a rubare tre giorni dopo il parto: arrestata giovanissima di un campo rom

Aveva partorito tre giorni prima ma era già in strada a rubare insieme ad altri complici giovanissimi. E' stata arrestata - insieme ad altre due persone - dagli uomini della Squadra Mobile di Milano. Protagonista una ragazza di etnia rom di appena 18 anni. La giovane è stata bloccata al Parco Sempione sabato pomeriggio. Con lei sono stati arrestati un ragazzino di 15 anni e una 14enne.

Il trio è accusato di aver provato a rubare il cellulare di un malcapitato studente. E’ stato adescato mentre trascorreva il suo tempo sul prato della centrale area verde. I ragazzini - già pedinati dai poliziotti fin da via Dante - andavano in giro con un cartello con la foto di un neonato, chiedendo elemosina per poter aiutare la loro famiglia. La tecnica usata dai tre però non ha 'fregato' gli occhi esperti degli agenti.

Dopo essersi avvicinati alla vittima per chiedere un'offerta, una delle ragazzine ha appoggiato il cartello proprio sullo smartphone dello studente. A copione finito, hanno raccolto il loro cartello agganciando con la mano anche il cellulare. A quel punto i poliziotti in borghese sono intervenuti, bloccandoli.

Tutti e tre, stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, sarebbero residenti in un campo rom di Sesto San Giovanni (Milano). La più grande del gruppetto - che aveva partorito soltanto tre giorni prima dell'arresto - è finita a San Vittore.