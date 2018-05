Faceva razzìa di cavi di 15 metri in rame nel capannone in ristrutturazione

Stava rubando ventuno cavi di rame all'interno di uno stabilimento: i carabinieri (del radiomobile di Cassano d'Adda) lo hanno colto sul fatto e arrestato. E' successo nella notte tra il 14 e il 15 maggio a Vignate, nel Milanese.

I carabinieri sono stati attirati da rumori sospetti provenienti da un capannone in ristrutturazione, che tra non molto ospiterà un'azienda di cosmetici. Così gli uomini in divisa si sono introdotti all'interno scoprendo il ladro, un 42enne originario della Bulgaria con precedenti a carico.

I ventuno cavi, lunghi circa quindici metri ciascuno, sono stati sequestrati e poi restituiti al proprietario del capannone. Quanto al 42enne, il Tribunale di Milano lo ha giudicato con il rito direttissimo stabilendo la reclusione cautelare a San Vittore.